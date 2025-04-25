В московском «Динамо» пообещали, что Алексей Сопин получит медаль за выступление клуба

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, будет ли награждён медалью бывший спортивный директор клуба Алексей Сопин, который с недавнего времени работает генеральным менеджером «Авангарда».

«Я лично ему её отвезу», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, после выхода в третий раунд плей-офф московское «Динамо» уже гарантировало себе звание бронзового призёра КХЛ по итогам сезона-2024/2025, так как в лиге медали подобного достоинства получают оба полуфиналиста розыгрыша Кубка Гагарина. Медали же чемпионата России с недавнего времени разыгрываются в другой лиге.