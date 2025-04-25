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В московском «Динамо» пообещали, что Алексей Сопин получит медаль за выступление клуба

В московском «Динамо» пообещали, что Алексей Сопин получит медаль за выступление клуба
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, будет ли награждён медалью бывший спортивный директор клуба Алексей Сопин, который с недавнего времени работает генеральным менеджером «Авангарда».

«Я лично ему её отвезу», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, после выхода в третий раунд плей-офф московское «Динамо» уже гарантировало себе звание бронзового призёра КХЛ по итогам сезона-2024/2025, так как в лиге медали подобного достоинства получают оба полуфиналиста розыгрыша Кубка Гагарина. Медали же чемпионата России с недавнего времени разыгрываются в другой лиге.

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