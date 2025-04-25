Экс-форвард «Трактора» — о встрече в плей-офф КХЛ: поначалу будут немного странные чувства

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал о предстоящей серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором», в котором форвард начинал текущий сезон.

«В первую очередь хочу заметить, что никогда не смогу сказать ни одного плохого слова про организацию «Трактор», потому что меня здорово там встретили и тепло относились. Да, поначалу будут немного странные чувства, но они уйдут с первым вбрасыванием шайбы, после чего начнётся обычная игра. В «Тракторе» у меня осталось много друзей, но это будет серия плей-офф.

– В прошлом сезоне «Динамо» вылетело из плей-офф, не сумев подобрать ключей к игре Зака Фукале. Вы провели с ним полгода в одной команде на старте нынешнего сезона – расскажете партнёрам секреты?

– Будут другие команды, будет другой результат. Естественно, я знаю Зака. Но ровно так же и он знает меня. Мы оба можем рассказать секреты друг о друге», — передаёт слова Сикуры корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.