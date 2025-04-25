Дилан Сикура рассказал, почему согласился на обмен из «Трактора» в московское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал, почему согласился на обмен из «Трактора» по ходу текущего сезона КХЛ.

«Безусловно, переход в «Динамо» повлёк для меня большие перемены. Здесь мне приятно играть в звене с такими ребятами, как Гусев и Уил. В «Тракторе» в определённый момент для меня настало время изменить ситуацию.

В Челябинске я играл в четвёртом звене, это не совсем типичная для меня позиция. Переход в «Динамо» произошёл буквально за час до дедлайна. В 11 часов вчера мне позвонили и рассказали о подобном варианте, на что я ответил: «Окей». Мы хорошо пообщались с Алексеем Волковым и пожелали удачи друг другу», — передаёт слова Сикуры корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.