Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский новичок «Динамо» рассказал, хочет ли он продлить контракт с российским клубом

Канадский новичок «Динамо» рассказал, хочет ли он продлить контракт с российским клубом
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал, хочет ли он продлить контракт с российским клубом. Форвард был обменян в дедлайн из челябинского «Трактора» в стан бело-голубых.

«Динамо» – одно из самых классных мест, в котором я когда-либо играл в своей карьере. Мне здесь всё очень нравится. Тут классные партнёры. И важно, что есть легионеры, с которыми я могу поговорить по-английски. Но пока что я не думал над новым контрактом, у нас не было подобных разговоров с клубом, потому что мы все сконцентрированы над плей-офф», — передаёт слова Сикуры корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Дилан Сикура рассказал, почему согласился на обмен из «Трактора» в московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android