Канадский новичок «Динамо» рассказал, хочет ли он продлить контракт с российским клубом

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикура рассказал, хочет ли он продлить контракт с российским клубом. Форвард был обменян в дедлайн из челябинского «Трактора» в стан бело-голубых.

«Динамо» – одно из самых классных мест, в котором я когда-либо играл в своей карьере. Мне здесь всё очень нравится. Тут классные партнёры. И важно, что есть легионеры, с которыми я могу поговорить по-английски. Но пока что я не думал над новым контрактом, у нас не было подобных разговоров с клубом, потому что мы все сконцентрированы над плей-офф», — передаёт слова Сикуры корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.