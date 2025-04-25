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Капитан «Динамо»: настроение отличное. Осталось четыре команды, мы одна из них

Капитан «Динамо»: настроение отличное. Осталось четыре команды, мы одна из них
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов оценил выход клуба в полуфинал Кубка Гагарина.

— Второй раунд получился, с одной стороны, успешным. Но, с другой стороны, хотелось бы без таких интриг – не спасаться с 0-2 в серии.
— Наша вина, мы неправильно действовали в первых московских играх, но понимали, что можем исправить ситуацию. Настроение, конечно, отличное – осталось четыре команды, мы одна из них.

— Обычно, когда команда проигрывает 0-2 в серии, игроки могут устроить собрание без тренеров. Было ли у вас такое?
— Мы в принципе много друг с другом разговариваем, в том числе между сериями и во время серий. Поэтому мы до сих пор боремся.

— Какие изменения произошли после этих 0-2?
— Давайте то, что мы обсуждали, останется у нас внутри, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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