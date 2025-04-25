Ожиганов — о сравнениях с прошлым годом: считаю, что мы другие. У нас другая команда

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором».

— Самый старт серии получился неудачным, особенно первые периоды. Алексей Николаевич (Кудашов) говорил, что продолжали играть на тех скоростях, что были в предыдущей серии. Как сейчас перестроиться на начало матчей с «Трактором», чтобы не давать сопернику такой форы?

— Мы стали ещё на один раунд опытнее. Поэтому, думаю, перестроимся сразу.

— Какие уроки можно вынести из прошлогодней серии с «Трактором»? Там поменялся тренер, но лидеры те же.

— Считаю, что мы другие, у нас немного другая команда.

— В прошлом году у вас остались незакрытые вопросы с «Трактором». Как оцениваете свои силы?

— Пока 0-0 в серии, а значит, 50 на 50. После первой игры можно будет делать какие-то небольшие выводы, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.