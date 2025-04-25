Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Динамо» сравнил атмосферу на домашней арене с легендарным футбольным стадионом

Капитан «Динамо» сравнил атмосферу на домашней арене с легендарным футбольным стадионом
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов сравнил атмосферу на домашней арене с легендарным футбольным стадионом «Сан-Сиро» в Милане.

— Поможет ли то, что старт серии пройдёт на выезде? Идёт интересная тенденция – в этом плей-офф у «Динамо» на выезде лучше складывается.
— На самом деле у нас дома сумасшедшая поддержка. Возможно, мне кажется, но в этом году у нас здесь, как на «Сан-Сиро», наверное, весь стадион болеет.

— За счёт чего будете избегать повторения ошибок «Адмирала» и минского «Динамо» с их упущенным преимуществом по ходу матчей?
— У нас будет разбор, нам всё покажут и расскажут.

— Дилан Сикура какими-то секретами по «Трактору» делится?
— У нас было два выходных, сегодня задача – вернуться в тренировочный ритм. Пока мы ничего не обсуждали и секретами не делились.

— Как динамовцы проводят выходные во время плей-офф?
— Семьями, потому что много времени уходит на перелёты, заезды в отели.

— Ваш стадион вы сравнили с «Сан-Сиро». С каким футбольным стадионом можно сравнить арену «Трактора»?
— Не знаю, сложно, не могу сравнить, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
В «Динамо» рассказали, повысят ли премиальные в случае выхода в финал Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android