Ожиганов — о своём общении с арбитрами: есть судьи, с которыми можно поговорить нормально

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов рассказал о своём общении с арбитрами по ходу матчей КХЛ.

— Несколько недель назад была ваша фраза о том, что вообще не надо говорить с судьями. После этого завирусился ролик вашего разговора с судьёй. Может, действительно не общаться? Но, с другой стороны, вы обязаны как капитан…

— Я говорил, что есть судьи, с которыми можно поговорить нормально.

— А что делать с этим?

— С кем? С судьёй?

— Как с ним общаться, если он опять будет работать на вашем матче?

— Я не знаю.

— У вас есть список судей, с которыми стоит или не стоит общаться? Делаете ли какие-то выводы, когда видите назначения на матчи?

— У меня есть с кем контакт лучше, а с кем-то вот не получается. Никого называть не буду, но их хватает и их достаточно», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.