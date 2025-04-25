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Ожиганов — о своём общении с арбитрами: есть судьи, с которыми можно поговорить нормально

Ожиганов — о своём общении с арбитрами: есть судьи, с которыми можно поговорить нормально
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов рассказал о своём общении с арбитрами по ходу матчей КХЛ.

— Несколько недель назад была ваша фраза о том, что вообще не надо говорить с судьями. После этого завирусился ролик вашего разговора с судьёй. Может, действительно не общаться? Но, с другой стороны, вы обязаны как капитан…
— Я говорил, что есть судьи, с которыми можно поговорить нормально.

— А что делать с этим?
— С кем? С судьёй?

— Как с ним общаться, если он опять будет работать на вашем матче?
— Я не знаю.

— У вас есть список судей, с которыми стоит или не стоит общаться? Делаете ли какие-то выводы, когда видите назначения на матчи?
— У меня есть с кем контакт лучше, а с кем-то вот не получается. Никого называть не буду, но их хватает и их достаточно», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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