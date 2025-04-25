«Салават Юлаев» вывел нападающего Нэйтана Тодда из списка травмированных. 29-летний форвард получил травму в четвёртой встрече серии 1/8 Кубка Гагарина с «Сибирью» в Новосибирске.

Канадский нападающий проводит свой дебютный сезон в Континентальной хоккейной лиге. В регулярном чемпионате Тодд провёл 68 матчей и набрал 52 очка — забросил 14 шайб и отдал 38 результативных передач. В плей-офф нападающий сыграл четыре матча в серии с новосибирской «Сибирью» и набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» встретится с ярославским «Локомотивом». Серия начнётся 27 апреля.