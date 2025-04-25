Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Комтуа: «Трактор» — очень сильная команда, у которой сложно найти слабые места

Комтуа: «Трактор» — очень сильная команда, у которой сложно найти слабые места
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа оценил соперника по полуфиналу Кубка Гагарина челябинский «Трактор».

«Это будет хорошая серия. «Трактор» – очень сильная команда, у которой сложно найти слабые места. Я думаю, что для болельщиков смотреть нашу серию будет одно удовольствие.

Зак Фукале – отличный парень и безусловно один из лучших вратарей лиги. Он одна из главных причин, почему «Трактор» закончил регулярный чемпионат так высоко. Я тренировался с ним летом и знаю его достаточно хорошо. Будет весело сыграть против него», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Дилан Сикура рассказал, почему согласился на обмен из «Трактора» в московское «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android