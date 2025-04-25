Комтуа: «Трактор» — очень сильная команда, у которой сложно найти слабые места

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа оценил соперника по полуфиналу Кубка Гагарина челябинский «Трактор».

«Это будет хорошая серия. «Трактор» – очень сильная команда, у которой сложно найти слабые места. Я думаю, что для болельщиков смотреть нашу серию будет одно удовольствие.

Зак Фукале – отличный парень и безусловно один из лучших вратарей лиги. Он одна из главных причин, почему «Трактор» закончил регулярный чемпионат так высоко. Я тренировался с ним летом и знаю его достаточно хорошо. Будет весело сыграть против него», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.