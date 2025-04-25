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Максим Комтуа ответил на вопрос, намерен ли он подраться с Бадди Робинсоном

Максим Комтуа ответил на вопрос, намерен ли он подраться с Бадди Робинсоном
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Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа заявил, что не планирует драться со своим другом — американским форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном. Команды встретятся между собой в рамках полуфинала Кубка Гагарина.

– Есть ли в планах драка с Бадди Робинсоном?
– Нет. Я играл с ним, он мой хороший друг.

– А что нужно, чтобы вы в принципе подрались? Потому что было много стычек с вашим участием, но до драк дело пока не доходило.
– Ох, многое, — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Полуфинальная серия между московским «Динамо» и «Трактором» начнётся 28 апреля в Челябинске.

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