Комтуа — о ненависти в свой адрес: в НХЛ не сталкивался. Не был для этого так крут и хорош

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа заявил, что не сталкивался с ненавистью в свой адрес во время игры в НХЛ.

– Болельщики в Казани ненавидели вас всей домашней ареной. Встречались ли в Северной Америке с подобным отношением со стороны болельщиков команд, против которых вы играли?

– Возможно, на юниорском уровне. Точно не сталкивался в НХЛ. Надо говорить объективно – там я не был для этого так крут и хорош. Вообще я люблю, когда фанаты что-то кричат мне. Я думаю, что болельщики пытались так завести свою команду, добавить атмосферы на арене. Это абсолютно нормально. Когда серия закончилась, мы все друзья», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.