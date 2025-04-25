Комтуа — о дисциплинарном штрафе: думаю, все посмотрели видео. Я не заслуживал удаления

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа прокомментировал свой 10-минутный дисциплинарный штраф в одном из матчей серии с «Ак Барсом».

«Нет, у нас не было разговоров с главным тренером о моих удалениях на старте серии. Когда я получил 10 минут, то был расстроен. Я пропустил удар головой, мне могли сломать зуб. Я сказал об этом судье и получил 10 минут за разговоры с арбитром. Думаю, что все посмотрели видео. Я не заслуживал удаления.

Я думаю, что два моих удаления в серии были действительно справедливыми и заслуженными, а в остальных моментах меня удаляли потому, что это я. Безусловно, я беспокоюсь об этом и я не хочу находиться на скамейке штрафников, а хочу помогать команде на льду. После первых двух матчей я немного успокоился и старался оставаться на льду, а не получать удаления», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.