Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Комтуа — о дисциплинарном штрафе: думаю, все посмотрели видео. Я не заслуживал удаления

Комтуа — о дисциплинарном штрафе: думаю, все посмотрели видео. Я не заслуживал удаления
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа прокомментировал свой 10-минутный дисциплинарный штраф в одном из матчей серии с «Ак Барсом».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Миллер) – 07:40 (5x5)     0:2 Яруллин (Фальковский, Кошелев) – 53:02 (5x5)    

«Нет, у нас не было разговоров с главным тренером о моих удалениях на старте серии. Когда я получил 10 минут, то был расстроен. Я пропустил удар головой, мне могли сломать зуб. Я сказал об этом судье и получил 10 минут за разговоры с арбитром. Думаю, что все посмотрели видео. Я не заслуживал удаления.

Я думаю, что два моих удаления в серии были действительно справедливыми и заслуженными, а в остальных моментах меня удаляли потому, что это я. Безусловно, я беспокоюсь об этом и я не хочу находиться на скамейке штрафников, а хочу помогать команде на льду. После первых двух матчей я немного успокоился и старался оставаться на льду, а не получать удаления», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Максим Комтуа ответил на вопрос, намерен ли он подраться с Бадди Робинсоном
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android