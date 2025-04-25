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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 25 апреля

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 25 апреля
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Сегодня, 25 апреля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
25 апреля 2025, пятница. 10:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Кривченков – 02:19 (3x3)     1:1 Серафимович – 09:46 (3x3)     2:1 Серафимович – 14:36 (3x3)     3:1 Бучкин – 19:51 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 18-й тур
25 апреля 2025, пятница. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
6 : 9
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Шмелёв (Варфоломеев) – 00:42 (3x3)     0:2 Харькин (Шмелёв) – 03:07 (3x3)     1:2 Александров – 05:25 (3x3)     1:3 Харькин (Полукаров) – 05:42 (3x3)     1:4 Гончар (Варфоломеев) – 06:16 (3x3)     2:4 Макеев (Перкин) – 08:19 (3x3)     2:5 Варфоломеев – 10:00 (3x3)     3:5 Рахманов (Данияр) – 10:18 (3x3)     3:6 Варфоломеев (Гончар) – 12:17 (3x3)     4:6 Корчагин – 16:05 (3x3)     5:6 Перкин – 16:34 (3x3)     5:7 Шмелёв (Варфоломеев) – 16:54 (3x3)     5:8 Марченков (Харькин) – 17:19 (3x3)     6:8 Корчагин (Китаров) – 19:15 (3x3)     6:9 Гончар – 20:59    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

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