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Вратарь «Миннесоты» — о Капризове: он является источником энергии для команды

Вратарь «Миннесоты» — о Капризове: он является источником энергии для команды
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Вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон высказался об игре нападающего Кирилла Капризова в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 2-1). Российский форвард отметился дублем.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Буйум, Болди) – 03:13 (pp)     2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51     2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48     3:1 Болди – 31:05     4:1 Капризов (Хартман, Росси) – 39:58 (pp)     4:2 Смит (Карлссон, Уайтклауд) – 51:34 (sh)     5:2 Фолиньо (Богосян) – 58:27 (sh)    

«Он является источником энергии для команды. Просто его мастерство, его обводка или что-то в этом роде, нахождение вариантов для передач, которые люди не видят. Благодаря всему этому наращивается энергия от скамейки запасных и на льду, просто все чувствуют больше энергии, чтобы бежать вперёд», — цитирует Густавссона пресс-служба клуба.

На счету россиянина семь очков (4+3) в трёх играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.

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