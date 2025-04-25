Вратарь «Миннесоты» — о Капризове: он является источником энергии для команды

Вратарь «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон высказался об игре нападающего Кирилла Капризова в третьем матче серии с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 2-1). Российский форвард отметился дублем.

«Он является источником энергии для команды. Просто его мастерство, его обводка или что-то в этом роде, нахождение вариантов для передач, которые люди не видят. Благодаря всему этому наращивается энергия от скамейки запасных и на льду, просто все чувствуют больше энергии, чтобы бежать вперёд», — цитирует Густавссона пресс-служба клуба.

На счету россиянина семь очков (4+3) в трёх играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.