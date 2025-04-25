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Олимпийский чемпион оценил перспективы Бардакова закрепиться в «Колорадо»

Олимпийский чемпион оценил перспективы Бардакова закрепиться в «Колорадо»
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил перспективы нападающего Захара Бардакова закрепиться в «Колорадо». Ранее форвард покинул СКА и подписал однолетний контракт новичка с «Эвеланш».

«Знаете, мне очень импонирует этот форвард – боевой, трудолюбивый, способен сыграть через пас, способен и в тело. Может, не самый забивной в КХЛ, но по стилю как раз энхаэловский формат. Другое дело – команда, в которую Захар едет. Буквально на днях там после затяжного лечения вернулся в строй лидер «Колорадо» Ландеског. После этого места в двух-трёх ведущих звеньях забетонированы. И даже поддержка Валерия Ничушкина, одного из лидеров атаки, вряд ли станет решающим фактором.

«Колорадо» – один из фаворитов НХЛ последних лет, идёт на результат сегодня, а не завтра и не послезавтра. Никаких гарантий там нет, нужно быть готовым ко всему, включая фарм-клуб. Пожелаю Захару удачи, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

24-летний Бардаков набрал 35 (17+18) очков в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ за санкт-петербургский СКА в сезоне-2024/2025. Этот сезон стал самым результативным в его карьере.

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