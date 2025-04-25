Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал звенья игроков, которые готовятся к Туру сборной. В российскую сборную на майский тур вызваны сильнейшие хоккеисты клубов КХЛ, из тех, кто не играет в Кубке Гагарина. В сборной представлены хоккеисты из 10 клубов КХЛ.
На льду занимались в следующих сочетаниях:
вратари: Мишуров, Костин, Попов, Саранчук;
Карпухин – Юдин; Толчинский – Григоренко – Плотников;
Саморуков – Грудинин; Зыков – Воробьёв – Хайруллин;
Шараканов – Леонтьев; Исхаков – Соркин – Полтапов;
Щучинов – Сёмин; Цицюра – Аймурзин – Дедунов;
Ахияров – Ибрагимов; Воробьёв – Абросимов – Ильин;
Давыдов; Кузьмин — Хоружев – Поляков.
Сбор продлится до 29 апреля, а затем команда отправится по маршруту Астана – Тольятти – Минск. Российская сборная встретится со сборными Казахстана и Беларуси.