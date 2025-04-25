Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал звенья игроков, которые готовятся к Туру сборной. В российскую сборную на майский тур вызваны сильнейшие хоккеисты клубов КХЛ, из тех, кто не играет в Кубке Гагарина. В сборной представлены хоккеисты из 10 клубов КХЛ.

На льду занимались в следующих сочетаниях:

вратари: Мишуров, Костин, Попов, Саранчук;

Карпухин – Юдин; Толчинский – Григоренко – Плотников;

Саморуков – Грудинин; Зыков – Воробьёв – Хайруллин;

Шараканов – Леонтьев; Исхаков – Соркин – Полтапов;

Щучинов – Сёмин; Цицюра – Аймурзин – Дедунов;

Ахияров – Ибрагимов; Воробьёв – Абросимов – Ильин;

Давыдов; Кузьмин — Хоружев – Поляков.

Сбор продлится до 29 апреля, а затем команда отправится по маршруту Астана – Тольятти – Минск. Российская сборная встретится со сборными Казахстана и Беларуси.