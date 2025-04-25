Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке

Стали известны сочетания звеньев сборной «Россия 25» на тренировке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал звенья игроков, которые готовятся к Туру сборной. В российскую сборную на майский тур вызваны сильнейшие хоккеисты клубов КХЛ, из тех, кто не играет в Кубке Гагарина. В сборной представлены хоккеисты из 10 клубов КХЛ.

На льду занимались в следующих сочетаниях:

вратари: Мишуров, Костин, Попов, Саранчук;
Карпухин – Юдин; Толчинский – Григоренко – Плотников;
Саморуков – Грудинин; Зыков – Воробьёв – Хайруллин;
Шараканов – Леонтьев; Исхаков – Соркин – Полтапов;
Щучинов – Сёмин; Цицюра – Аймурзин – Дедунов;
Ахияров – Ибрагимов; Воробьёв – Абросимов – Ильин;
Давыдов; Кузьмин — Хоружев – Поляков.

Сбор продлится до 29 апреля, а затем команда отправится по маршруту Астана – Тольятти – Минск. Российская сборная встретится со сборными Казахстана и Беларуси.

Материалы по теме
Фото
Роман Ротенберг представил расширенный состав сборной России по хоккею на майское турне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android