«Представляю эмоции болельщиков». Форвард «Спартака» — о поражении в серии от «Салавата»

Нападающий «Спартака» Михаил Мальцев подвёл итоги сезона и поблагодарил болельщиков за поддержку. Красно-белые во втором раунде плей-офф уступили «Салавату Юлаеву» в серии из семи матчей.

«Огромное спасибо за вашу поддержку, домашние матчи в плей-офф — это было нечто по энергетике. В остальном — что тут сказать. Представляю все эмоции болельщиков, когда после 3-1 ты через три игры заканчиваешь. Это больно. Отдавали ли мы всё, как планировали? Считаю, что да. Могли ли пройти дальше? Всё, что сейчас не скажи, — уже будут просто слова. Лучше, думаю, просто поздравить соперника», — написал Мальцев в своём телеграм-канале.