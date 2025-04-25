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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Кириллом Петровым по соглашению сторон

«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Кириллом Петровым по соглашению сторон
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«Нефтехимик» расторг контракт с нападающим Кириллом Петровым по соглашению сторон, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

35-летний нападающий перешёл в «Нефтехимик» в ходе нынешнего чемпионата и в 23 матчах набрал четыре очка — забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу. Сезон Петров начинал в ВХЛ, в московском клубе «Юнисон», где в 19 матчах набрал 13 (5+8) очков.

Всего в Континентальной хоккейной лиге опытный форвард провёл 876 матчей, в которых набрал 382 очка — забросил 184 шайбы и отдал 198 результативных передач. Помимо двух Кубков Гагарина, Петров становился золотым и серебряным призёром юниорских чемпионатов мира и бронзовым медалистом молодёжного чемпионата мира.

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