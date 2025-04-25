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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон

«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон
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«Нефтехимик» расторг контракт с защитником Михаилом Пашниным по соглашению сторон, сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

35-летний хоккеист перешёл в «Нефтехимик» по ходу текущего сезона и провёл 14 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В минувшем сезоне Пашнин играл за СКА. Он принял участие в 20 встречах и набрал восемь очков. Защитник забросил две шайбы и сделал шесть голевых передач. В четырёх играх плей-офф со своим участием он оформил один голевой пас.

Кроме СКА, Михаил за свою карьеру также играл в составе магнитогорского «Металлурга», «Салавата Юлаева», «Локомотива» и ЦСКА. В составе последнего хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2018/2019 Континентальной хоккейной лиги.

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