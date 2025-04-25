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Главный тренер «Локомотива» Никитин: Паника прооперировали, он вчера уже рвался в бой

Главный тренер «Локомотива» Никитин: Паника прооперировали, он вчера уже рвался в бой
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, в каком состоянии находится нападающий команды Рихард Паник и когда он сможет вернуться на лёд. Форвард получил травму в седьмом матче серии с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина и провёл на льду чуть больше семи минут.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

«Рихарда прооперировали, да, он вчера уже рвался в бой, скажем так. Здесь нужно время, но он готовится. Может ли он уже сыграть в защитной маске? Я не вижу в этом смысла. Он рвётся, как будет готов, определим», — сказал Никитин на видео в телеграм-канале клуба.

Напомним, в третьем периоде встречи словацкий нападающий столкнулся с одноклубником Байроном Фрейзом. После столкновения Паника увели с площадки под руки.

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