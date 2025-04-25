Главный тренер «Локомотива» Никитин: Паника прооперировали, он вчера уже рвался в бой

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, в каком состоянии находится нападающий команды Рихард Паник и когда он сможет вернуться на лёд. Форвард получил травму в седьмом матче серии с «Авангардом» (3:2 ОТ, 4-3) в четвертьфинале Кубка Гагарина и провёл на льду чуть больше семи минут.

«Рихарда прооперировали, да, он вчера уже рвался в бой, скажем так. Здесь нужно время, но он готовится. Может ли он уже сыграть в защитной маске? Я не вижу в этом смысла. Он рвётся, как будет готов, определим», — сказал Никитин на видео в телеграм-канале клуба.

Напомним, в третьем периоде встречи словацкий нападающий столкнулся с одноклубником Байроном Фрейзом. После столкновения Паника увели с площадки под руки.