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Форвард «Локомотива» Фрейз рассказал о столкновении с Паником в матче с «Авангардом»

Форвард «Локомотива» Фрейз рассказал о столкновении с Паником в матче с «Авангардом»
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Форвард ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз поделился подробностями о столкновении с одноклубником Рихардом Паником в седьмом матче 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ2, 4-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
23 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омск
1:0 А. Радулов (Шалунов, Гернат) – 11:50 (5x5)     2:0 Сурин (Кирьянов, Рафиков) – 30:23 (5x5)     2:1 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 48:16 (5x5)     2:2 Окулов (Шарипзянов, Ткачёв) – 57:26 (6x5)     3:2 Фрейз (Полунин, Бут) – 86:31 (5x5)    

«Да, очень неудачный эпизод. Я не видел Рихарда, потому что смотрел на шайбу, он тоже не видел меня. Может, я заметил его в последнюю секунду, но уже не смог уйти в сторону. Чувствую себя плохо по поводу этого момента, но на ситуацию никто не мог повлиять», — сказал Фрейз на видео в телеграм-канале клуба.

Напомним, в третьем периоде встречи хоккеисты столкнулись друг с другом, после этого эпизода на льду остались капли крови, а Паника увели с площадки под руки. Сегодня, 25 апреля, стало известно, что его прооперировали, о сроках восстановления пока ничего не известно.

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