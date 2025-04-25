Форвард «Локомотива» Фрейз рассказал о столкновении с Паником в матче с «Авангардом»

Форвард ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз поделился подробностями о столкновении с одноклубником Рихардом Паником в седьмом матче 1/4 финала Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ2, 4-3).
«Да, очень неудачный эпизод. Я не видел Рихарда, потому что смотрел на шайбу, он тоже не видел меня. Может, я заметил его в последнюю секунду, но уже не смог уйти в сторону. Чувствую себя плохо по поводу этого момента, но на ситуацию никто не мог повлиять», — сказал Фрейз на видео в телеграм-канале клуба.
Напомним, в третьем периоде встречи хоккеисты столкнулись друг с другом, после этого эпизода на льду остались капли крови, а Паника увели с площадки под руки. Сегодня, 25 апреля, стало известно, что его прооперировали, о сроках восстановления пока ничего не известно.
- 25 апреля 2025
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