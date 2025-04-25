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Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от серии 1/2 финала КГ с «Салаватом»

Главный тренер «Локомотива» поделился ожиданиями от серии 1/2 финала КГ с «Салаватом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Серия стартует в воскресенье, 27 апреля, в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Следующий соперник – «Салават Юлаев». Что о нём можете сказать?
– Быстрая, мобильная и с наличием мастеров команда. Они заслуженно играют в полуфинале. Нам она в регулярке доставила много проблем. Серьёзный соперник.

– Будете ли делать отдельно акцент на легионерах «Салавата Юлаева»?
– Естественно, это нужно учитывать. Но наше правило: фокус на своей игре. Каждый игрок является частью команды. Хоккеист – пазл, который её объединяет. Поэтому и к сопернику нужно относиться как к команде.

– Дважды проигрывали «Салавату Юлаеву» в регулярке. Какие выводы вы сделали из тех поражений?
– Выводы покажет серия. Нужно от слов переходить к делам. Нет смысла разглагольствовать. Через два дня всё только начинается. Мы смотрели и наши игры с ними, и серии, которые они проводили. Слава богу, у нас квалифицированный штаб, можно делегировать полномочия. Такой объём информации за два дня – с ума можно сойти.

– Насколько для вас «Салават Юлаев» понятная команда? Вы смотрели их серию со «Спартаком»?
– У меня правило: я не смотрю другие серии, достаточно работы в своей команде. Мы разобрали соперника, понимаем, что за команда против нас будет играть. Завтра проведём ещё одно собрание. То, что они зависят от легионеров – их дела. Мы учитываем это, но делаем акцент на своей команде, — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

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