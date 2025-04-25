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«Он — больше, чем хоккей». Форвард «Вашингтона» Дилан Строум — об Александре Овечкине

«Он — больше, чем хоккей». Форвард «Вашингтона» Дилан Строум — об Александре Овечкине
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал, что особенно его восхищает в капитане «столичных» российском нападающем Александре Овечкине.

«Его отношение к делу и трудолюбие символизируют всё то, что мы представляем собой как команда. Мы не хотим быть одноплановыми, а хотим быть креативными и яркими. Именно так Ови и играет. Ты не забьешь 897 голов, играя однообразно, вот что я вам скажу.

Алекс был тем самым парнем, о котором можно сказать, что он – даже больше, чем хоккей. Думаю, это было очевидно в последние недели. Чем ближе он подходил к рекорду Гретцки, тем сильнее ощущалась эта энергия на трибунах. Помню, что творилось в домашнем матче с «Чикаго», когда ему оставалось забросить три шайбы, чтобы побить рекорд: арена просто бушевала, а люди скандировали «Ови! Ови! Ови!» ещё перед тем, как он появился на льду. Он закончил ту игру с дублем, и в этот момент все поняли, что произойдёт в Нью-Йорке», — написал Строум в колонке для The Players Tribune.

Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.

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