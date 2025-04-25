Защитник «Локомотива» Гернат: понимаем, что «Салават» не просто так дошёл до полуфинала

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат поделился эмоциями от выхода клуба в полуфинал Кубка Гагарина и рассказал о готовности команды к предстоящей серии с «Салаватом Юлаевым», которая стартует 27 апреля в Ярославле.

– Какие ощущение у вас после того, как прошли «Авангард»?

– С «Авангардом» была сложная серия. Мы вели 3-1 и не закончили противостояние так, как хотели. Сложный седьмой матч, эта была тяжёлая в ментальном плане игра, но мы прошли это испытание, показали, что готовы к этому.

– Имеет ли значение, что дважды проиграли «Салавату Юлаеву» в регулярке?

– Мы знаем, что Уфа – сильная команда, у них много классных ребят. На поражения в регулярке мы не смотрим, сфокусированы на своей игре. Также мы понимаем, что они не просто так дошли до полуфинала. Готовимся к сложным и быстрым играм.

– Насколько сейчас возможно в «Локомотиве» защитникам подключаться к атакам?

– Всё зависит от того, как складывается игра. Если мы проигрываем, то я должен подключаться к атакам. Если выигрываем, то я обязан сконцентрироваться на игре в обороне. Нужно следовать тем правилам, которые есть.

– Как физическое состояние перед «Салаватом Юлаевым»?

– Каждая минута отдыха – на вес золота. Сейчас мы проводим много времени в восстановлении. Главное – хорошо поспать, поесть. У всех есть маленькие повреждения, но это плей-офф, так бывает.

– Что лучше: семь матчей и на кураже в следующую серию или 4-0 и отдыхать?

– Сложно сказать. В прошлом году мы после 4-0 вышли в финал и не смогли выиграть ни одного матча. Сейчас всё в нашей голове. Нужно готовиться, чтобы выиграть кубок, — приводит слова Герната официальный сайт КХЛ.