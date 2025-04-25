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Форвард «Авангарда» Буше поделился ощущениями от завершившегося сезона

Форвард «Авангарда» Буше поделился ощущениями от завершившегося сезона
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Нападающий «Авангарда» Рид Буше поделился ощущениями от завершившегося сезона.

– Какие ощущения от сезона? Что чувствуете?
– Немного расстроен. Мы начали сезон не так, как хотели, но закончили хорошо в матче с сильным «Локомотивом», проиграли всего в один гол. Тяжёлое поражение. Надеюсь, мы вернёмся сильнее.

– Насколько выбивали из колеи травмы? Довольны ли собой?
– Впервые в своей карьере мне приходилось справляться с такого рода травмами. Я становлюсь старше, всякое случается, моё тело ломается чуть чаще. Был рад вернуться в игру. Хотелось бы сделать большее для команды и довести её до чемпионства, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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