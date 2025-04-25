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Рид Буше ответил на вопрос, останется ли он в «Авангарде»

Рид Буше ответил на вопрос, останется ли он в «Авангарде»
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Форвард «Авангарда» Рид Буше ответил на вопрос, о своём будущем в клубе.

– Остаётесь ли в «Авангарде»?
– Пока не могу это комментировать. Я люблю «Авангард», Омск. Это будет мой приоритетный выбор на 100%. Но мы пока работаем над этим, посмотрим, что будет в будущем. Я люблю всё в Омске, ко мне отлично относятся здесь, – передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

31-летний американский нападающий всю карьеру в КХЛ провёл в составе «Авангарда», кроме сезона-2021/2022, когда он выступал за «Локомотив». Буше за это время провёл 324 матча, в которых набрал 300 очков — забросил 165 шайб и отдал 135 результативных передач. Из них в плей-офф форвард провёл 60 встреч и набрал 51 (31+20) очко.

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