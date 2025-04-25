«Отчётливо помню, что значит быть на дне». Строум — о тяжёлом периоде на старте карьеры

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум вспомнил о тяжёлом периоде в начале его профессиональной карьеры.

«Я так благодарен судьбе за то, что оказался в «Вашингтоне», стал частью семьи «Кэпиталз». Потому что, если честно, были времена, когда я думал, что никогда не дойду до этого момента, что никогда не буду в такой команде, в таком городе. Я не принимаю всё это как должное. Потому что отчётливо помню, что значит быть на дне.

Это был октябрь 2017 года, и я был в стейк-хаусе в Финиксе вместе с мамой и папой. За два года до этого «Аризона Койотс» выбрала меня в первом раунде драфта под общим третьим номером. Я знал, что они ожидают, что получат сильного центрфорварда.

Я отыграл семь встреч в сезоне-2016/2017, прежде чем вернуться в юниорскую лигу. Поэтому у меня были большие надежды на следующий год. Однако меня отправили в АХЛ, в «Тусон», чтобы я поработал над своей игрой.

Моей профессиональной карьере на тот момент было уже три года, а я не мог похвастаться какими-то достижениями. Невозможно было игнорировать все эти разговоры вокруг. Я слышал, как люди называли меня «неудачником». И да, это определённо повлияло на меня.

Однако, оглядываясь назад, понимаю, что меня спасла группа поддержки, которая была рядом со мной. В тот вечер в Финиксе мои родители поддержали меня и сказали, что я вернусь и стану ещё сильнее», — написал Строум в колонке для The Players Tribune.