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Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на майский тур

Стал известен расширенный состав сборной «Россия 25» на майский тур
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Федерация хоккея России определила расширенный состав сборной «Россия 25» на предстоящий майский тур, который пройдёт с 1 по 8 мая в трёх городах: Астане, Тольятти и Минске. Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Денис Костин («Сибирь»), Андрей Мишуров («Адмирал»), Денис Попов (АКМ), Глеб Саранчук («СКА-1946»).

Защитники: Тимур Ахияров («Сибирь»), Владимир Грудинин, Тимофей Давыдов, Артем Щучинов (все — «Северсталь»), Семён Ибрагимов (ХК «Сочи»), Илья Карпухин, Дмитрий Юдин (оба — СКА), Владислав Леонтьев («Нефтехимик»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Владислав Сёмин, Магомед Шараканов (оба — «Лада»).

Нападающие: Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Михаил Ильин (все — «Северсталь»), Михаил Воробьёв, Михаил Григоренко, Павел Дедунов, Валентин Зыков, Григорий Кузьмин, Сергей Плотников, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин (все — СКА), Иван Воробьёв, Владислав Цицюра (оба — «Витязь»), Руслан Исхаков, Прохор Полтапов, Максим Соркин (все — ЦСКА), Никита Хоружев («Нефтехимик»).

В состав вошли представители 10 клубов КХЛ. Средний возраст игроков – 25 лет. Главный тренер команды – Роман Ротенберг.

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