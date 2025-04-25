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«Монреаль» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00

«Монреаль» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00
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В ночь с 25 на 26 апреля в Монреале на стадионе «Белл-центр» пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 2:00 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу «столичных».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Cтоличная команда завершила регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. Напомним, «Кэпиталз» в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф всухую уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Канадская команда завершила регулярный чемпионат на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 91 очко по итогам 82 матчей. «Монреаль» вышел в плей-офф впервые с 2021 года.

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