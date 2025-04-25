«Монреаль» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция 3-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00

В ночь с 25 на 26 апреля в Монреале на стадионе «Белл-центр» пройдёт третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча начнётся в 2:00 мск. Счёт в серии – 2-0 в пользу «столичных».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Cтоличная команда завершила регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 встреч. Напомним, «Кэпиталз» в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф всухую уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Канадская команда завершила регулярный чемпионат на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 91 очко по итогам 82 матчей. «Монреаль» вышел в плей-офф впервые с 2021 года.