Игрок «Локомотива» Фрейз: у «Салавата» невероятное большинство. Это их сильнейшая сторона

Форвард ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз оценил будущего соперника в полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев». Серия стартует 27 апреля в Ярославле.

– Что скажете о «Салавате Юлаеве»?

– У них невероятное большинство. Это их сильнейшая сторона. Нам нужно уделить внимание дисциплине и не попадать в штрафной бокс. На это мы сделали дополнительный акцент.

– Будет ли для вас принципиальным противостояние с Ремпалом? Вы раньше играли вместе.

– Мы играли два года вместе, он мой хороший друг. Он успешно дебютировал в КХЛ, полезен в большинстве, появляется на льду в ключевых ситуациях. Нам нужно играть против него так же, как мы играли против лидеров «Авангарда»: наседать, не давать ничего сделать.

– Плей-офф в КХЛ и Северной Америке отличаются?

– Больше схожести, чем различия. Очень высокая интенсивность. Неважно, как ты играл в сезоне. Ты мог что-то строить в регулярке, а в плей-офф это может в один миг разрушиться, — приводит слова Фрейза официальный сайт КХЛ.