Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрок «Локомотива» Фрейз: у «Салавата» невероятное большинство. Это их сильнейшая сторона

Игрок «Локомотива» Фрейз: у «Салавата» невероятное большинство. Это их сильнейшая сторона
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард ярославского «Локомотива» Байрон Фрейз оценил будущего соперника в полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев». Серия стартует 27 апреля в Ярославле.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
27 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Что скажете о «Салавате Юлаеве»?
– У них невероятное большинство. Это их сильнейшая сторона. Нам нужно уделить внимание дисциплине и не попадать в штрафной бокс. На это мы сделали дополнительный акцент.

– Будет ли для вас принципиальным противостояние с Ремпалом? Вы раньше играли вместе.
– Мы играли два года вместе, он мой хороший друг. Он успешно дебютировал в КХЛ, полезен в большинстве, появляется на льду в ключевых ситуациях. Нам нужно играть против него так же, как мы играли против лидеров «Авангарда»: наседать, не давать ничего сделать.

– Плей-офф в КХЛ и Северной Америке отличаются?
– Больше схожести, чем различия. Очень высокая интенсивность. Неважно, как ты играл в сезоне. Ты мог что-то строить в регулярке, а в плей-офф это может в один миг разрушиться, — приводит слова Фрейза официальный сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Локомотив» снова наказал «Авангард» в седьмом матче! Серия с Уфой тоже будет огненной
«Локомотив» снова наказал «Авангард» в седьмом матче! Серия с Уфой тоже будет огненной
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android