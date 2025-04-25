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Строум — о рекорде Овечкина: для всей команды это было очень важно, ведь он наш парень

Строум — о рекорде Овечкина: для всей команды это было очень важно, ведь он наш парень
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о желании команды помочь капитану «столичных» российскому форварду Александру Овечкину побить рекорд Уэйна Гретцки.

«Я бы солгал, если бы сказал, что мы не старались помочь Алексу установить рекорд. Для нас это было очень важно, мы очень сильно этого хотели, ведь это наш парень. Невероятно, даже после травмы он вернулся и сумел стать лучшим в стольких матчах. Серьёзно, иногда Ови больше радуется голам других игроков, чем своим собственным. В нём есть вот это великодушие, и все мы хотели отплатить ему тем же. Вот почему все мы так отреагировали на его рекордный гол.

Это был один из тех моментов, который навсегда останется в истории. Находиться на льду, видя всё это на расстоянии нескольких метров – потрясающее чувство. И то, как отреагировали трибуны в Нью-Йорке – это лишнее свидетельство моих слов о том, что Ови важнее самой игры. Как часто ты, играя на выезде, чувствуешь, что все болеют за тебя? Вот настолько уникален Алекс. Это лучший снайпер, который только был и который только будет», — написал Строум в колонке для The Players Tribune.

Напомним, 6 апреля Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ. В регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.

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