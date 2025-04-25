Фетисов оценил шансы Мэттьюса побить снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о шансах нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса побить рекорд российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мэттьюс побьёт рекорд Овечкина? Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит 100 лет», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.