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Фетисов оценил шансы Мэттьюса побить снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

Фетисов оценил шансы Мэттьюса побить снайперский рекорд Овечкина в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос о шансах нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса побить рекорд российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Мэттьюс побьёт рекорд Овечкина? Ну, его внук или правнук разве что. Достижение Александра простоит 100 лет», — приводит слова Фетисова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.

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