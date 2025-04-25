Агент Никишина: «Каролина» ведёт себя непонятно, здравому смыслу их действия не поддаются

Агент Александр Черных, представляющий интересы защитника Александра Никишина, прокомментировал ситуацию вокруг хоккеиста. Напомним, 11 апреля Никишин расторг контракт со СКА и договорился с «Каролиной Харрикейнз» о переходе. Хоккеист уже прибыл в расположение команды, но пока всё ещё не подписал контракт.

— По каким причинам «Каролина» не подписывает контракт с Александром Никишиным?

— По причине того, что «Каролина» — одна из самых сложных команд в плане руководства. С ними сложно во всём. Но у нас очень сильные представители за океаном, агентство Quartexx, которые в любом случае разрешат этот вопрос.

— Не получается договориться по каким-то условиям?

— Я не вижу там ничего сложного. Но «Каролина» ведёт себя непонятно, и не только для нас – для скаутов, представителей других клубов НХЛ. Все в шоке и возмущены. Но, как мне сказали, это никогда не удивляет, потому что в «Каролине» всегда так ведут себя и со всеми. В данный момент мы не можем прокомментировать ситуацию, потому что здравому смыслу действия клуба не поддаются. Если так будет продолжаться, то Александр либо уедет обратно, либо будем просить обмен, — приводит слова Черных «РБ Спорт».

Отметим, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.