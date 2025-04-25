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Голкипер «Сан-Хосе» Аскаров сделал шат-аут в первой игре плей-офф АХЛ, отразив 17 бросков

Голкипер «Сан-Хосе» Аскаров сделал шат-аут в первой игре плей-офф АХЛ, отразив 17 бросков
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22-летний российский голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров, выступающий преимущественно за фарм-клуб «Шаркс» в АХЛ «Сан-Хосе Барракуда», сыграл «на ноль» в первой встрече плей-офф АХЛ и был признан первой звездой матча.

В первом раунде Кубка Колдера фарм-клуб «Сан-Хосе» победил «Онтарио Рейн» со счётом 2:0 (1-0). Аскаров оформил шат-аут, отразив 17 бросков из 17.

В текущем сезоне АХЛ Аскаров провёл 22 матча за «Сан-Хосе Барракуда» с 92,3% отражённых бросков при коэффициенте надёжности 2,45. Он также сыграл 13 встреч за основную команду с 89,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,10.

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