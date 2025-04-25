Форвард «Флориды» — о травме Баркова: тяжело видеть, как лучший игрок выходит из строя

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт прокомментировал эпизод с травмой капитана команды Александра Баркова во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0, 2-0) после силового приёма от форварда соперника Брэндона Хагеля.

«Тяжело видеть, как твой лучший игрок выходит из строя. Он крепкий парень, так что я уверен, что он будет в порядке, но видеть это очень неприятно», – приводит слова Беннета Sportskeeda.

Форвард «Флориды» после этого приёма ушёл в раздевалку в середине третьего периода, не доиграв встречу, а Хагелю дали пять минут штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Следующий матч между «Тампой» и «Флоридой» состоится 26 апреля в Санрайзе (Флорида).