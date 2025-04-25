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Главный тренер «Сибири» Епанчинцев назвал фаворита нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина

Главный тренер «Сибири» Епанчинцев назвал фаворита нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев считает, что ярославский «Локомотив» выиграет Кубок Гагарина в нынешнем сезоне.

— Кого видите чемпионами этого сезона КХЛ?
— На данный момент, наверное, «Локомотив». У них стабильный состав. Добавился Радулов. Много опытных игроков, хорошие защитники. Пора им становиться чемпионами. Они заслужили, — приводит слова Епанчинцева Sport24.

Напомним, в полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» встретится с «Салаватом Юлаевым». Серия стартует 27 апреля в Ярославле. В прошлом сезоне «Локомотив» уступил в финале магнитогорскому «Металлургу» со счётом 0-4 в серии. Последний раз ярославская команда становилась чемпионом в сезоне-2002/2003.

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