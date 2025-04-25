Представитель Никишина в Северной Америке ответил на критику действий «Каролины»

Райан Барнс, представитель защитника Александра Никишина в Северной Америке, ответил на критику действий «Каролины Харрикейнз» агентом хоккеиста Александром Черных. Ранее он заявил, что клуб ведёт себя непонятно, так как «ураганы» всё ещё не подписали контракт с защитником.

«Мы работаем с «Каролиной» над статусом Александра. Наши российские партнёры в восторге от того, что он будет играть за «Харрикейнз», и мы тоже», — приводит слова Барнса авторитетный инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее СКА сообщил о расторжении контракта с Александром Никишиным по обоюдному согласию. Отмечается, что права на хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге закреплены за петербуржцами. Всего в рамках КХЛ 23-летний Никишин провёл 323 игры, в которых набрал 192 (62+130) очка.