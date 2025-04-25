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НХЛ рассмотрит жёсткий хит Хагеля против Баркова, канадцу грозит дисциплинарное взыскание

НХЛ рассмотрит жёсткий хит Хагеля против Баркова, канадцу грозит дисциплинарное взыскание
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Нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндону Хагелю назначено слушание по поводу эпизода во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (0:2, 0-2). Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15     0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56    

Лига рассмотрит момент, который произошёл в середине третьего периода, когда капитан «Флориды» Александр Барков получил травму после хита Хагеля и досрочно завершил матч. Отмечается, что канадец может быть наказан за блокировку.

Напомним, по итогам эпизода форвард получил пятиминутный штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Следующая встреча между «Тампой» и «Флоридой» состоится 26 апреля в Санрайзе.

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