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Суд над экс-хоккеистами молодёжной сборной Канады выберет новых присяжных

Суд над экс-хоккеистами молодёжной сборной Канады выберет новых присяжных
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Судья по делу пяти бывших хоккеистов молодёжной сборной Канады по хоккею 2018 года, обвиняемых в сексуальном насилии, объявил об аннулировании этого судебного процесса, присяжные были распущены. Об этом сообщает Sportsnet.

Известно, что суд продолжится, будет выбран новый состав присяжных. Отметим, что причины отмены суда находятся под запретом на публикацию.

Напомним, в мае 2023 года TSN сообщил, что 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.

Нападающему «Авангарда» Майклу Маклауду предъявлено обвинение по двум пунктам, остальным игрокам — Картеру Харту, Кэлу Футу, Диллону Дюбе и Алексу Форментону – по одному.

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