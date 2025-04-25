Епанчинцев: у Гребёнкина с его харизмой и характером есть все шансы, чтобы пробиться в НХЛ

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался о потенциале 21-летнего нападающего «Филадельфии Флайерз» Никиты Гребёнкина, который пока ни разу не сыграл за команду. Напомним, Епанчинцев работал вместе с хоккеистом в «Амуре».

— Гребёнкин – сложный парень? Слышал про его трения с Андреем Разиным.

— У нас с Никитой были отличные отношения. И сохраняются по сей день. Хоккейный мир тесный, объединяет людей.

— Он игрок уровня НХЛ?

— Тяжело однозначно ответить. Но моё мнение, что с его харизмой и характером у Гребёнкина есть все шансы, чтобы пробиться, — приводит слова Епанчинцева Sport24.

Гребёнкин начинал сезон-2024/2025 в «Торонто Мэйпл Лифс», за который провёл семь матчей и результативными действиями не отметился, после чего был переведён в фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. В конце марта российский форвард был обменян в «Филадельфию», которая также отправила его в фарм-клуб. В общей сложности в активе Гребёнкина 24 (11+13) очка за 43 встречи в АХЛ в нынешнем сезоне.