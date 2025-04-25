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«Не нужно делать поспешные выводы». Рыбин — об игре Капризова в серии плей-офф НХЛ

«Не нужно делать поспешные выводы». Рыбин — об игре Капризова в серии плей-офф НХЛ
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Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин высказался об игре нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в первом раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 2-1).

«Понятно, что мы все рады за Кирилла, рады, что он возвращается в строй и показывает классный хоккей после травмы. Хорошо, что Капризов набирает очки, лидер команды – это круто. Но это первые матчи плей-офф, поэтому не нужно делать поспешные выводы. Это только начало, только первые матчи», — приводит слова Рыбина LiveResult.

На счету россиянина 7 (4+3) очков в трёх играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. В третьем матче серии форвард отметился дублем.

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