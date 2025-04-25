Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 25 апреля 2025 года
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Сегодня, 25 апреля, состоялась одна встреча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «СКА-1946» принимал на своём льду «Омских Ястребов».
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
25 апреля 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 0
Омские Ястребы
Омск
1:0 Выдренков (Недопёкин) – 03:30 (5x5) 2:0 Короткий (Кол) – 29:57 (5x4) 3:0 Билинчук (Кол, Грахов) – 37:02 (5x5) 4:0 Ильин (Короткий) – 55:22 (5x5)
Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 1-0;
МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 0-0.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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