Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 25 апреля 2025 года

Сегодня, 25 апреля, состоялась одна встреча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл первый матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местный «СКА-1946» принимал на своём льду «Омских Ястребов».

Хоккей. МХЛ-2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 1-0;

МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 0-0.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.