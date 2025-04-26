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Александр Овечкин догнал Джереми Рёника по количеству матчей в Кубке Стэнли

Александр Овечкин догнал Джереми Рёника по количеству матчей в Кубке Стэнли
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В эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-0 в пользу «Вашингтона»). Для 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра стала 154-й в плей-офф за карьеру.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
2 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47    

Благодаря этому Овечкин поднялся на 91-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли среди полевых игроков за всю историю НХЛ, догнав Джона Леклера и Джереми Рёника, также сыгравших по 154 матча.

Ближайшим ориентиром для Александра теперь является показатель Стэна Микиты и Дэррила Сидора (по 155 матчей).

Плей-офф НХЛ. Календарь
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