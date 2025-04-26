Александр Овечкин догнал Джереми Рёника по количеству матчей в Кубке Стэнли

В эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-0 в пользу «Вашингтона»). Для 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра стала 154-й в плей-офф за карьеру.

Благодаря этому Овечкин поднялся на 91-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли среди полевых игроков за всю историю НХЛ, догнав Джона Леклера и Джереми Рёника, также сыгравших по 154 матча.

Ближайшим ориентиром для Александра теперь является показатель Стэна Микиты и Дэррила Сидора (по 155 матчей).

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