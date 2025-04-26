Александр Овечкин догнал Джереми Рёника по количеству матчей в Кубке Стэнли
Поделиться
В эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-0 в пользу «Вашингтона»). Для 39-летнего российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина эта игра стала 154-й в плей-офф за карьеру.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
2-й период
2 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20 1:1 Каррье (Ньюхук) – 19:07 2:1 Судзуки – 28:37 (pp) 2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47
Благодаря этому Овечкин поднялся на 91-е место по количеству матчей в Кубке Стэнли среди полевых игроков за всю историю НХЛ, догнав Джона Леклера и Джереми Рёника, также сыгравших по 154 матча.
Ближайшим ориентиром для Александра теперь является показатель Стэна Микиты и Дэррила Сидора (по 155 матчей).
Видео: Малкин и Кросби подарили Овечкину часы в честь рекорда
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09
-
21:51
-
20:54
-
20:36
-
20:21
-
19:51
-
19:39
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:18
-
18:03
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:09
-
16:54
-
16:33
-
16:18
-
15:55
-
15:40
-
15:25
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:26