Овечкин забросил 972-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 44 гола

В эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-0 в пользу «Вашингтона»). 39-летний российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин на 43 минуте игры забросил третью шайбу своей команды в этой игре (3:3) и свою 972-ю шайбу в карьере НХЛ с учётом плей-офф.
На счету Александра Овечкина теперь 75 голов в плей-офф НХЛ и 897 голов в регулярных чемпионатах лиги. Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.
По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – регулярный чемпионат, 122 – плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 44 шайбы.
Ранее, 6 апреля, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897).
Видео: Путь Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки
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