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Овечкин забросил 972-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 44 гола

Овечкин забросил 972-ю шайбу в НХЛ с учётом плей-офф. До рекорда Гретцки — 44 гола
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В эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-0 в пользу «Вашингтона»). 39-летний российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин на 43 минуте игры забросил третью шайбу своей команды в этой игре (3:3) и свою 972-ю шайбу в карьере НХЛ с учётом плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

На счету Александра Овечкина теперь 75 голов в плей-офф НХЛ и 897 голов в регулярных чемпионатах лиги. Таким образом, всего в его активе 972 шайбы в НХЛ.

По этому показателю Овечкин занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки (1016 шайб, 894 – регулярный чемпионат, 122 – плей-офф). Отставание Овечкина от Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф составляет 44 шайбы.

Ранее, 6 апреля, Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу (сейчас — 897).

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

Видео: Путь Александра Овечкина к рекорду Уэйна Гретцки

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