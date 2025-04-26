Видео гола Александра Овечкина в третьем матче серии с «Монреалем»

В эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-0 в пользу «Вашингтона»). На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.
39-летний российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин на 43-й минуте игры забросил третью шайбу своей команды в этой игре.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету россиянина 75 шайб в 154 матчах в плей-офф НХЛ. Напомним, в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече (рекорд лиги). Таким образом, по сумме двух турниров на счету игрока 972 шайбы в 1645 играх. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки 44 точных броска.
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