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Видео гола Александра Овечкина в третьем матче серии с «Монреалем»

Видео гола Александра Овечкина в третьем матче серии с «Монреалем»
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В эти минуты на льду арены «Белл-центр» в канадском Монреале проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» (счёт в серии 2-0 в пользу «Вашингтона»). На момент написания новости идёт третий период, счёт 4:3 в пользу хозяев.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

39-летний российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин на 43-й минуте игры забросил третью шайбу своей команды в этой игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету россиянина 75 шайб в 154 матчах в плей-офф НХЛ. Напомним, в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече (рекорд лиги). Таким образом, по сумме двух турниров на счету игрока 972 шайбы в 1645 играх. По этому показателю он занимает второе место в истории лиги, уступая Уэйну Гретцки 44 точных броска.

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