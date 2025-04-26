Овечкин вышел на чистое 35-е место по очкам в Кубке Стэнли, опередив Челиоса и Робинсона

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал своё 145-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ (75+70). В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в монреальском «Белл-центре», Александр отметился заброшенной шайбой на 43-й минуте.

Благодаря этом Овечкин со 145 очками в 154 матчах вышел на чистое 35-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли, опередив рекордсмена лиги по сыгранным матчам в плей-офф Криса Челиоса (144 очка в 266 матчах, 31+113) и Ларри Робинсона (144 очка в 227 матчах, 28+116).

34-ю позицию со 146 очками в 176 матчах (58+88) занимает Майк Модано.

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