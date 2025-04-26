Овечкин вышел на чистое 35-е место по очкам в Кубке Стэнли, опередив Челиоса и Робинсона
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал своё 145-е очко за карьеру в плей-офф НХЛ (75+70). В третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в монреальском «Белл-центре», Александр отметился заброшенной шайбой на 43-й минуте.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20 1:1 Каррье (Ньюхук) – 19:07 2:1 Судзуки – 28:37 (pp) 2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47 3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51 3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39 4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17 5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23 6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)
Благодаря этом Овечкин со 145 очками в 154 матчах вышел на чистое 35-е место в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю Кубка Стэнли, опередив рекордсмена лиги по сыгранным матчам в плей-офф Криса Челиоса (144 очка в 266 матчах, 31+113) и Ларри Робинсона (144 очка в 227 матчах, 28+116).
34-ю позицию со 146 очками в 176 матчах (58+88) занимает Майк Модано.
Видео: Бекстрём вручил Овечкину козла
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