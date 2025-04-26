Гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в третьем матче серии с «Монреалем»

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей голами отметились Александр Каррье, Ник Судзуки, Коул Кофилд, Кристиан Дворак, Юрай Слафковски и Алекс Ньюхук. За «Вашингтон» отличились Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и российский нападающий Александр Овечкин.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «столичных».

Следующая встреча серии состоится в ночь на 28 апреля. Начало встречи — в 1:30 по московскому времени.