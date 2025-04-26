НХЛ вынесла наказание форварду «Тампы» Хагелю за жёсткий хит капитана «Флориды» Баркова

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель пропустит третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» за жёсткий силовой приём на капитане южан Александре Баркове в середине третьего периода второй игры между этими соперниками. Данное решение вынес департамент безопасности игроков НХЛ.

Напомним, по итогам эпизода Хагель получил пятиминутный штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой, а Барков получил травму и не смог продолжить встречу.

В текущем плей-офф 26-летний Хагель провёл два матча, за которые не сумел отметиться результативными действиями. В прошедшей регулярке на счету канадца 82 игры и 90 (35+55) очков.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч пройдёт, сегодня, 26 апреля в Санрайзе.