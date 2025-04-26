НХЛ вынесла наказание форварду «Тампы» Хагелю за жёсткий хит капитана «Флориды» Баркова
Поделиться
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брэндон Хагель пропустит третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» за жёсткий силовой приём на капитане южан Александре Баркове в середине третьего периода второй игры между этими соперниками. Данное решение вынес департамент безопасности игроков НХЛ.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15 0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56
Напомним, по итогам эпизода Хагель получил пятиминутный штраф за атаку игрока, не владеющего шайбой, а Барков получил травму и не смог продолжить встречу.
В текущем плей-офф 26-летний Хагель провёл два матча, за которые не сумел отметиться результативными действиями. В прошедшей регулярке на счету канадца 82 игры и 90 (35+55) очков.
На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Флориды». Третий матч пройдёт, сегодня, 26 апреля в Санрайзе.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
06:48
-
06:36
-
06:19
-
06:10
-
05:54
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09
-
21:51
-
20:54
-
20:36
-
20:21
-
19:51
-
19:39
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:18
-
18:03
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:09