Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон не смог доиграть третий матч с «Монреалем» из-за травмы

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон не смог доиграть третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:6) из-за травмы.

28-летний вратарь сначала получил сильный удар во втором периоде, однако остался на льду. Однако в заключительной 20-минутке канадец снова получил повреждение, когда форвард «Кэпиталз» Дилан Строум столкнулся с ним, пытаясь остановить нападающего хозяев Юрая Слафковски, который забил гол и довёл счёт до 5:3. После этого Томпсон покинул лёд, уступив место в воротах Чарли Линдгрену.

Как сообщает The Hockey News, на данный момент статус Томпсона неизвестен.

«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля, там же, в Монреале.