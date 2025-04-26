Вратарь «Вашингтона» Логан Томпсон не смог доиграть третий матч с «Монреалем» из-за травмы
Поделиться
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон не смог доиграть третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» (3:6) из-за травмы.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20 1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07 2:1 Судзуки – 28:37 (pp) 2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47 3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51 3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39 4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17 5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23 6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)
28-летний вратарь сначала получил сильный удар во втором периоде, однако остался на льду. Однако в заключительной 20-минутке канадец снова получил повреждение, когда форвард «Кэпиталз» Дилан Строум столкнулся с ним, пытаясь остановить нападающего хозяев Юрая Слафковски, который забил гол и довёл счёт до 5:3. После этого Томпсон покинул лёд, уступив место в воротах Чарли Линдгрену.
Как сообщает The Hockey News, на данный момент статус Томпсона неизвестен.
«Монреаль» сократил отставание в серии до 1-2. Четвёртый матч пройдёт 28 апреля, там же, в Монреале.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 апреля 2025
-
06:48
-
06:36
-
06:19
-
06:10
-
05:54
-
05:44
-
05:37
-
05:29
-
05:19
-
04:58
-
04:49
-
04:36
-
04:24
-
02:49
- 25 апреля 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:18
-
22:48
-
22:21
-
22:09
-
21:51
-
20:54
-
20:36
-
20:21
-
19:51
-
19:39
-
19:12
-
19:00
-
18:39
-
18:18
-
18:03
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:09